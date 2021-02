Tchad : le MJPT choisit son camp pour l'élection présidentielle

Le Mouvement pour la justice et la paix au Tchad (MJPT) a annoncé vendredi qu'il apporte son soutien au candidat Idriss Deby pour la présidentielle d'avril 2021. Il appelle ses militants et le peuple à faire de même, particulièrement ceux inscrits sur les listes électorales pour le scrutin.



Le président national du MJPT, Nadjingaye Toura Ngaba, évoque "une longue étude sur la situation politique au Tchad". Nadjingaye Toura Ngaba justifie le soutien du parti par les efforts du chef de l'État pour la cohésion sociale sur le plan national. Selon lui, "il n'y a pas de développement sans la paix".



De l'avis du président national du MJPT, avec un 6ème mandat, le président Idriss Deby va consolider les acquis démocratiques pour le développement durable, parachever les chantiers en cours et garantir la stabilité du pays qui a trop souffert de la guerre.