Tchad : le MNCT décide de ne pas présenter de candidat à l'élection présidentielle

Cette décision, a-t-il expliqué, découle d'une profonde réflexion au sein du parti et est motivée par le constat que le MNCT n'est pas pleinement préparé pour cette échéance majeure. Le retour récent du président national a perturbé la planification et l'organisation du parti en vue de cette élection présidentielle.





Mahamat Ahmat Lazina a souligné que le MNCT croit fermement que la participation à des élections doit être motivée par la volonté de gagner et de servir au mieux l'intérêt du pays. Participer pour le simple plaisir de prendre part à une élection n'est pas dans la ligne de conduite du MNCT. Dans les circonstances actuelles, le parti n'est tout simplement pas prêt à affronter cette élection présidentielle dans les meilleures conditions possibles et à la remporter.





Le président national a également rappelé que le MNCT, en tant que grand parti politique dirigé par un leader possédant un profil international, ne doit pas s'engager dans une élection qu'il n'est pas sûr de remporter.





Par conséquent, le MNCT a pris la décision responsable de ne pas investir un candidat aux élections présidentielles de cette année afin de mieux se préparer et de se concentrer sur les consultations électorales à venir.





Mahamat Ahmat Lazina a également informé l'opinion publique que le MNCT ne fait partie d'aucune coalition politique pour soutenir un candidat à ce jour. Le parti reste souverain et sera toujours guidé par ses principes et ses valeurs fondamentales.





Le président national a remercié les militants et sympathisants du MNCT ainsi que tous ceux qui croient en la vision du parti. Il les a encouragés à rester vigilants et déterminés, en attendant le mot d'ordre du parti concernant ces élections. Il a souligné que la confiance des membres est précieuse et que le MNCT continuera à œuvrer pour un avenir meilleur pour le pays.