Tchad : le MPS célèbre la distinction de la Première Dame par l'ONUSIDA

Le comité provincial de l'organisation des femmes du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) de la ville de N'Djamena, a organisé une cérémonie de réjouissance suite à la désignation de la Première Dame, Hinda Déby, par l'ONUSIDA en tant qu'ambassadrice spéciale.



D'après le comité provincial, cette désignation est une marque de reconnaissance en matière de promotion de la santé de la mère et de l'enfant, et notamment dans son engagement pour la lutte contre le VIH et le sida au niveau national régional et continental. La cérémonie de réjouissance vise à apporter le soutien et les encouragements du comité envers la Première Dame.



La présidente de l'OF/MPS de la commune de N'Djamena a félicité la Première Dame pour sa "distinction honorifique qui vient couronner les efforts consentis".



Le secrétaire général communal du MPS a, pour sa part, encouragé la Première Dame à accomplir valablement cette mission. Il a également demandé aux femmes de l'organisation d'oeuvrer pour la réussite de la fête du 1er décembre.