Tchad : le MPS célèbrera son anniversaire et rappelle son engagement en faveur de la liberté

Le 11 mars 1990 marque la date de naissance du Mouvement Patriotique du Salut (MPS). Le parti politique a rassemblé tous les fils et filles du Tchad, sans distinction d'ethnie ni de religion, dans le but ultime de libérer leur pays de la dictature, explique Me. Jean-Bernard Padaré, secrétaire général 2ème adjoint. À l'occasion de la célébration de cet événement historique, il a tenu une conférence de presse au siège national.



Selon Me. Padaré, le MPS a été fondé sur des objectifs nobles et une foi en la justice de la cause qu'ils défendaient. Leur persévérance a porté ses fruits le 1er décembre 1990, lorsque le MPS a pris le pouvoir après une lutte acharnée contre la dictature en place. Depuis lors, le MPS n'a pas trahi son noble objectif, qui est le salut du Tchad, et les militants et militantes sont prêts à consentir au sacrifice suprême pour atteindre cet objectif.



Il ajoute que les convictions qui ont animé les Pères de la liberté et de la démocratie au Tchad sont restées constantes au sein du MPS. « Par essence, le MPS est le rassemblement de tous les Tchadiens du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous animés d'un esprit patriotique. Cette organisation est déterminée à travailler pour le bien-être et la prospérité de tous les Tchadiens, sans exception. »