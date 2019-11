Tchad : le MPS définit les critères de sélection pour les élections législatives

Le secrétaire général du Mouvement patriotique du salut (MPS), Mahamat Zen Bada, a rendu public lundi une décision portant définition des critères de sélection des candidats à la candidature aux élections législatives.



Selon la décision, tout candidat à la candidature aux élections législatives est tenu de se conformer aux dispositions du Code électoral et de la loi organique qui fixe le nombre de sièges et les conditions des inéligibilités et des incompatibilités à l'Assemblée nationale.



"La circonscription électorale étant le département, il est exigé pour chaque siège, cinq propositions des candidats à la candidature dont deux femmes et un jeune. Il en est de même pour le poste de suppléant", selon Mahamat Zen Bada.



"Outre les conditions générales, chaque proposition de candidat à la candidature doit satisfaire aux exigences ci-après : faire preuve de militantisme avéré et reconnu ; avoir un niveau de licence au minimum ; être de bonnemoralité ; avoir des attaches notoires et reconnues dans la circonscription", indique la décision.



Les propositions des candidats seront validées par le conseil départemental avant d'être transmises au conseil provincial.



Au niveau provincial, les propositions seront ensuite transmises au président fondateur du MPS, Idriss Déby, qui dispose -conformément à une résolution spéciale n° 3 du 8ème congrès du parti tenu à N'Djamena du 2 au 3 novembre 2019- d'un mandat pour désigner les candidats aux futures échéances électorales législatives et locales.