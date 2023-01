Tchad : le MPS en mission de vulgarisation des résolutions du DNIS au Sud

Le 12 janvier 2023, une mission du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) menée par son secrétaire général 2e adjoint, M. Jean Bernard Padaré, est arrivée à Bongor dans la province de Mayo Kebbi Est. La délégation a été accueillie chaleureusement par les militants et les sympathisants de la province.



La mission de la délégation est de vulgariser les résolutions et les recommandations issues du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS) dans quelques provinces du Sud du pays. Le DNIS a été organisé pour discuter des problèmes nationaux et proposer des solutions pour un avenir pacifique et prospère pour le pays.



La délégation du MPS a pour objectif de sensibiliser les populations sur les résolutions et les recommandations issues du DNIS et de les inciter à s'engager dans la mise en œuvre de ces solutions pour le bien-être de la nation.