TCHAD Tchad : le MPS encourage la transition pour la préservation de la paix

Alwihda Info | Par Georges LAWANE - 6 Février 2022



L'Organisation des bureaux de soutien du Mouvement patriotique du salut (MPS) a organisé une marche de soutien au Conseil militaire de transition (CMT) et d'encouragement au dialogue national inclusif ce 6 février 2022 à Darbalabane dans le département de Djara, province du Kanem.

"Après cette mort brusque, beaucoup de tchadiens pensaient que le Tchad allait sombrer dans le chaos. Mais hélas, par la grâce de Dieu, le Tchad a survécu en défiant tous les pronostics. Cet acte louable et salvateur est l'oeuvre du CMT, avec à sa tête Mahamat Idriss Déby Itno"

Le comité d'organisation estime que grâce au CMT, la sécurité est assurée sur l'étendue du territoire. La paix règne partout. Ce qui a interpellé les militants du MPS du Kanem à organiser d'une une marche de soutien au CMT d'autre part de soutien au dialogue national inclusif.



Les représentants de la jeunesse et des femmes ainsi que des conseillers nationaux du Kanem se sont relayés pour exprimer leur soutien au CMT pour la préservation de la paix.



Le vice-président du parlement CEMAC, Ali Kouloutou Tchaïmi, a souligné qu'ils ont accompagné Idriss Deby Itno pendant 30 ans, pour sa marque de dignité. Le Kanem géographique n'est pas fatigué d'accompagner aussi le président du Conseil militaire de transition. Ils sont mobilisés comme un seul homme pour participer au dialogue national inclusif. Il a lancé un appel aux opposants du grand Kanem de tenir la main tendue du PCMT pour la refondation du Tchad. Le président du comité d'organisation a rappelé qu'il y a 10 mois -le 20 avril 2021- le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président-fondateur du MPS, est tombé sur le champ d'honneur, arme à la main.Le comité d'organisation estime que grâce au CMT, la sécurité est assurée sur l'étendue du territoire. La paix règne partout. Ce qui a interpellé les militants du MPS du Kanem à organiser d'une une marche de soutien au CMT d'autre part de soutien au dialogue national inclusif.Les représentants de la jeunesse et des femmes ainsi que des conseillers nationaux du Kanem se sont relayés pour exprimer leur soutien au CMT pour la préservation de la paix.Le vice-président du parlement CEMAC, Ali Kouloutou Tchaïmi, a souligné qu'ils ont accompagné Idriss Deby Itno pendant 30 ans, pour sa marque de dignité. Le Kanem géographique n'est pas fatigué d'accompagner aussi le président du Conseil militaire de transition. Ils sont mobilisés comme un seul homme pour participer au dialogue national inclusif. Il a lancé un appel aux opposants du grand Kanem de tenir la main tendue du PCMT pour la refondation du Tchad.

Ali Kouloutou Tchaïmi a demandé à Haroun Kabadi de transmettre fidèlement leur soutien au PCMT. Il a félicité et encouragé le gouverneur de la province de Kanem, l'invitant à œuvrer dans le même élan actuel. Pour lui, le Kanem géographique est enclavé. Il recommande un désenclavement auprès des hautes autorités.



Le gouverneur de la province du Kanem, Ousmane Brahim Djouma, a relevé que le Tchad traverse une étape importante de son histoire. Le président du CMT assure la continuité de l'État pour ne pas le laisser dans un chaos. Le dialogue national inclusif permettra aux tchadiens de refonder le Tchad, dit-il.



Pour lui, main dans la main, les enfants du Tchad pourront rendre meilleur le pays. Il demande au PCMT d'ériger le village Darbalaban en commune. Le général Ousmane Brahim Djouma rassure la population qu'ils veilleront à la sécurité et à la protection de leurs biens.



Le président du Conseil national de transition, Haroun Kabadi, a indiqué que la communion des cœurs et d'esprits est le reflet du sens élevé de la solidarité, de la cohésion sociale, de la détermination et de l'amour de la patrie.



Pour lui, le bon déroulement de la transition a surpris plus d'un observateur par la manière dont elle est conduite, et par la parfaite maitrise des ses dirigeants.





Dans la même rubrique : < > Tchad : "English loft Club", le centre d'apprentissage de langue créé par des étudiants à Mao Tchad : l'hôpital La Renaissance met en garde contre la diffusion illégale d'images internes Tchad : Wedecider forme une soixantaine d'entrepreneurs Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)