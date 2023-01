Tchad : le MPS encourage le gouvernement à prendre des mesures après l'accident près d'Oum Hadjer

Le MPS a également prié pour le repos éternel des personnes décédées et a formulé des vœux de prompt rétablissement pour les blessés. En outre, le parti a appelé le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour élucider les circonstances de cet accident mortel.



Selon Me Jean Bernard Padare, secrétaire général 2e adjoint chargé de la sensibilisation et de la communication, et porte-parole du parti : "en cette période particulièrement douloureuse, le MPS partage les peines des familles éplorées et leur présente ses condoléances émues. Le MPS prie pour le repos éternel des frères et sœurs décédés et forme ses vœux de prompt rétablissement aux blessés."