Tchad : le MPS met en confiance ses militants du MKO

Le secrétaire général du conseil exécutif provincial du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) du Mayo Kebbi Ouest, Keda Ballah a sillonné pendant plusieurs jours, les cinq départements de la province du Mayo Kebbi Ouest. L’objectif était de passer le message de la redynamisation du MPS, décidé lors du 10ème congrès extraordinaire tenu du 12 au 13 juin 2021 à Ndjamena. C’est en vue de remobiliser les militants de la base et de présenter les actions à venir au militants pour la pérennisation des acquis du MPS.



Selon Keda Ballah, depuis le décès brutal du président fondateur du MPS en avril dernier, beaucoup de militants ne se retrouvent pas. Mais pour lui, il est temps que chaque militant garde le MPS dans son cœur tout en étant solidaire. Du département du Mayo-Binder à Gagal, en passant par le Lac-Léré, El-Ouaya et le Mayo Dallah, le SG du MPS du Mayo Kebbi Ouest a présenté les équipements et matériels reçus de la part du bureau national du MPS.



Le projet de recensement des militants figure en bonne place, dans les jours à venir. Car, dit-il, le Maréchal avant son départ brutal, a tout planifié pour rendre toujours vivant le MPS. Il y a un souvenir important au profit du peuple tchadien, indique Keda Ballah. Le président fondateur est parti mais le MPS demeure bien vivant.

Le secrétaire général provincial du MPS rappelle toujours aux militants que ledit parti politique a le pouvoir et doit le conserver, aussi longtemps que possible.