Tchad : le MPS nomme cinq membres du BPN à des nouvelles attributions

Le secrétaire général du MPS, Mahamat Zene Bada, a signé ce lundi 15 février 2021 une décision n°8 portant attributions de cinq membres du Bureau politique national (BPN) du parti.



Les membres du BPN dont les noms suivent reçoivent les attributions conformément à ce qui suit :



Secrétariat national chargé de l'organisation des bureaux de soutien

Secrétaire national : Hassan Sylla Bakari



Secrétariat national chargé de la planification et des finances

Secrétaire national : Ahmat Teiro Issa



Secrétariat national chargé de l'idéologie et de la propagande

Membre : Madjastan Tougondjide Raa



Secrétariat national chargé des partis politiques de l'intérieur et de l'Alliance

Membre : Youssouf Haroun Adoum



Secrétariat national chargé du groupement des socioprofessionnels

Membre : Djibrine Mahamat Hassane