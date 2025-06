Tchad : le MPS s’insurge contre l’interdiction d’accès aux Etats-Unis des ressortissants tchadiens

À la suite de la décision d'interdiction d'entrée aux États-Unis d'Amérique visant le Tchad, le secrétaire général du MPS, Aziz Mahamat Saleh a rendu public ce 06 juin 2025, un communiqué dont la teneur suit :



« Le Mouvement Patriotique du Salut (MPS) a pris connaissance, avec étonnement et profond regret, de la décision des autorités américaines d'inscrire le Tchad parmi les douze pays dont les ressortissants seront interdits d'accès aux États-Unis à compter du 09 juin 2025.

Cette mesure, unilatérale et sans fondement clairement établi, rappelle une décision similaire de 2017, levée en 2018 grâce à des efforts conjoints fondés sur le respect des intérêts mutuels. Ce précédent montre qu'un dialogue bilatéral demeure la voie appropriée, loin des approches unilatérales contre-productives.

Elle intervient dans un contexte où le Tchad, tout juste sorti d’une transition politique majeure, s’attèle résolument à consolider la paix, à lutter efficacement contre le terrorisme et à restaurer pleinement l'autorité de l'État sur l’ensemble du territoire national.

Il convient de rappeler que les voyages des ressortissants tchadiens vers les États-Unis sont statistiquement très limités et ne sauraient justifier une telle mesure généralisée, qui affecte davantage l'image du pays que la réalité des faits.

Dans un contexte international marqué par le repli identitaire, l'affaiblissement des principes de solidarité entre nations et la contraction des cadres de coopération multilatérale, le MPS exhorte le Gouvernement de la République à :

-Affirmer plus que jamais la souveraineté pleine et entière du Tchad, notamment dans les domaines stratégiques de la sécurité, de l'économie et du développement social, en travaillant activement à réduire les dépendances extérieures ;

-Poursuivre et intensifier la diversification de ses partenariats bilatéraux et multilatéraux, avec les pays et institutions amis, sur la base du respect mutuel, de la dignité partagée et de la réciprocité constructive.

Le MPS reste convaincu que la coopération internationale ne peut prospérer que dans un esprit de dialogue, de respect réciproque et de transparence.

Il invite les autorités américaines à reconsidérer cette décision injustifiée, en privilégiant la voie de la concertation bilatérale, dans l'intérêt commun des peuples tchadien et américain. »