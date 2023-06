Tchad : le MRT se lance officiellement avec un agenda axé sur la justice, la paix et le développement

Les objectifs du MRT sont axés sur le développement durable, incluant la durabilité socio-économique, politique et environnementale, ainsi que la promotion de la démocratie, des droits humains, du respect des principes de bonne gouvernance, de la paix et de la stabilité.



Dans son discours, le président national du Mouvement pour le Renouveau du Tchad, Idriss Chahata Loukou, a souligné que cette formation politique a été créée pour répondre aux attentes légitimes du peuple tchadien qui souffre depuis des décennies de mauvaise gouvernance et d'injustice. Il a affirmé que le MRT propose un modèle politique en adéquation avec ces attentes, et qu'il compte apporter des solutions aux problèmes qui affligent la société grâce à son programme politique et son projet de société ambitieux, réaliste et réalisable, qui sera soumis au vote du peuple tchadien en temps voulu.



Néanmoins, Idriss Chahata Loukou n'a pas occulté les difficultés rencontrées lors de la création du MRT. Malgré ces obstacles, le MRT est aujourd'hui une réalité sur l'échiquier politique national, a-t-il souligné.



Profitant de cette occasion, le président du Mouvement pour le Renouveau du Tchad a appelé les Tchadiens à plus d'unité et de solidarité. Il a également exhorté les dirigeants de la transition à faire preuve d'ouverture et d'inclusion dans la gestion de cette période cruciale de transition, en apaisant la sphère politique.