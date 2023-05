Tchad : le MSA/PD exhorte le gouvernement à agir face aux difficultés des citoyens

La conférence de presse a été marquée par deux aspects principaux: le diagnostic de l'état du parti, les constats ainsi que l'avenir de la transition et du pays. Selon le président, après la mort tragique du Maréchal, a suivi une période de transition que le MSA/PD a soutenue dans le souci de contribuer à la paix et au retour de l'ordre constitutionnel pour préserver les acquis démocratiques du Tchad. Le parti a pleinement participé à l'organisation et aux assises du Dialogue National Inclusif, qui ont jeté les bases de la refondation du Tchad. La responsabilité de cette refondation est confiée au gouvernement, avec des missions bien précises, notamment la mise en œuvre des résolutions du dialogue national, l'organisation d'élections transparentes et crédibles, la résolution des crises et tensions, et l'amélioration des conditions de vie de la population.



Ousmane Moussa Gnan estime que si les résolutions et recommandations du dialogue national sont mises en œuvre intégralement et de manière sincère, elles permettront de régler définitivement les problèmes auxquels sont confrontés les Tchadiens, tels que les différents conflits et l'injustice. Il a souligné que le pays traverse une situation extrêmement difficile avec la flambée des prix des denrées de première nécessité et la rareté du carburant, qui empêche la population de vaquer à ses activités quotidiennes et affecte sérieusement l'économie du pays. Le MSA/PD demande donc à l'État de prendre toutes les dispositions nécessaires pour résoudre ces problèmes rapidement, y compris l'interdiction de la vente de carburant à des prix exorbitants.



Ousmane Moussa Gnan a également exhorté le gouvernement à relever les nombreux défis pour bâtir un nouveau Tchad où règnent la paix, la sécurité, la stabilité, la justice, l'égalité et la cohabitation pacifique. Concernant la diplomatie tchadienne, le MSA/PD encourage le gouvernement à poursuivre les discussions avec les parties pour un retour normal dans l'intérêt de leurs peuples respectifs. Enfin, le MSA/PD invite les partenaires à soutenir le Tchad pour une meilleure prise en charge des réfugiés soudanais, et appelle les militants et sympathisants à être unis et mobilisés pour les élections à venir.