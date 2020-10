Tchad : le MUR appelle à "une réflexion profonde" sur la situation politico-sociale

Le secrétaire général du Mouvement pour l'unité et le renouveau (MUR), Ramadji Florent, a exhorté lundi la population à se faire recenser, se disant assuré que le processus électoral amorcé va aboutir à "l'organisation des consultations électorales que nous voulons libres, crédibles, transparentes et démocratiques".



Le recensement concerne les tchadiens de deux sexes âgés de 18 ans révolus et n'ayant pas été recensés en 2015 pour une raison ou une autre, ceux qui viennent d'avoir l'âge majoritaire c'est-à-dire 18 ans, ceux qui viennent d'acquérir la nationalité tchadienne et ceux qui viennent de changer de résidence.



"Un parti politique dont les militants ne sont pas recensés est une coquille vide. Pire encore, un tel parti n'a pas sa place dans l'arène politique", explique Ramadji Florent.



Face à l'enjeu électoral de taille en 2021, le MUR -qui est membre de la majorité présidentielle- appelle ses militants à bien se préparer et être présents à ce rendez-vous de l'histoire du pays.



Dans l'objectif d'accompagner le processus électoral, le MUR demande au gouvernement et ses partenaires de mettre les moyens nécessaires à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) pour permettre à cette institution de tenir le pari de l'organisation des futures consultations électorales.



Il invite également ses compagnons de lutte politique à une réflexion profonde sur l'évaluation du chemin parcouru, sur les perspectives d'avenir ainsi que sur l'analyse de la situation politico-sociale du pays en cette ère de la 4ème République.