Tchad : le Mayo Kebbi Ouest lance la vaccination contre la poliomyélite

C'est le centre de santé Pala urbain qui a abrité la cérémonie de lancement de cette campagne de vaccination. Elle concerne des milliers d'enfants et dure du 29 au 30 octobre 2021 dans la province du Mayo Kebbi Ouest. Cette maladie paralyse, rend invalide et tue parfois les enfants âgés de moins de cinq ans.



Le monde en général et le Tchad en particulier s'engage à l'éradiquer sur son territoire grâce à l'appui des partenaires, informe le délégué de la santé du Mayo Kebbi Ouest, Dr. Abinou Djelamdé. L'éradication de la poliomyélite est possible grâce aux journées nationales de vaccinations, souligne-t-il. Actuellement, il y a des agents vaccinateurs répartis dans 955 équipes dans la province. Ils font ce travail avec l'appui des superviseurs locaux, nationaux et internationaux sur le terrain.



Le secrétaire général de la province du Mayo Kebbi Ouest, Sadik Khatir Abdraman, a donné le coup d'envoi de cette campagne de vaccination contre la poliomyélite en lieu et place du gouverneur. Il souhaite que tous les enfants de moins de cinq ans soient vaccinés entièrement car la santé a un coût mais pas de prix.



Quelques enfants de la tranche d'âge concernée ont reçu deux goûtes de vaccin des mains des autorités et de quelques responsables de la place. La suite de l'administration des doses orales se fait de porte à porte, dans les gares, les marchés, les lieux de culte et autres lieux publics.