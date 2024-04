POLITIQUE

Tchad : le Moyen-Chari déterminé en soutien à son candidat, le général MIDI, "champion du Moyen-Chari"

Alwihda Info | Par Nguessita William - 20 Avril 2024

Au cours de cette allocution, le chef de mission de la coalition pour un Tchad uni a exprimé sa gratitude envers les militants et les militantes du MPS pour leur accueil chaleureux et leur soutien indéfectible. Il a souligné l'importance du Moyen-Chari dans la réussite de leur candidat, le général MIDI, et l'a qualifié de champion de la province.