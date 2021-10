Tchad : le PASOC vise une société civile responsable et crédible au Borkou et Tibesti

Le secrétaire général de la province du Borkou, Pargue Dieudonné Jacques, a lancé le 11 octobre les travaux d'un atelier de formation au profit des organisations de la société civile de la province, à la Maison des jeunes et de la culture de Faya. Il s'agit d'une initiative du Projet d'appui à la société civile (PASOC).



"Le PASOC est né de la volonté conjuguée des plus hautes autorités de la République et de la Délégation de l’Union européenne en République du Tchad, qui est de soutenir la société civile comme actrice de la gouvernance et du développement, manifestée à travers la signature d'une convention de financement d’un montant global de 12 millions d’euros, le 24 novembre 2015", a expliqué Pargue Dieudonné Jacques.



L'atelier de formation marque le démarrage de la mise en œuvre du Plan de renforcement des capacités des organisations de la société civile pour le compte des provinces du Borkou et Tibesti. Le PASOC a pour objectif de contribuer à l'enracinement de la démocratie, de la culture du dialogue et de la paix au Tchad, au moyen d'une participation croissante et effective des organisations de la société civile par le biais du citoyen, dans le processus politique, économique et social du pays.



Le représentant du PASOC, Mahamat Mahamat Issa, a souligné que le projet a pour ambition de faire de la société tchadienne, un partenaire responsable, crédible, informé et compétent.