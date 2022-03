Tchad : le PCMT a rencontré le comité de gestion de la crise de Sandana

Aussitôt arrivé à Sarh, le président du Conseil Militaire de Transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno a rencontré ce 14 mars, le comité de gestion de la crise de Sandana, ainsi que les parents des victimes pour les écouter, informe la présidence de la République. C’était un moment fort émouvant, entre le chef de l’Etat et ses compatriotes, car le Moyen-Chari et le Tchad tout entier, ont encore en mémoire les massacres perpétrés à Sandana le 09 février dernier.



Ces massacres, fermement condamnés par le général Mahamat Idriss Deby Itno, constituent le principal mobile de son déplacement à Sarh. Un déplacement porteur de beaucoup d’espoir pour la population : la paix, la réconciliation, le vivre ensemble et la justice pour le Moyen-Chari et le Tchad tout entier. Les échanges ont été francs et directs, sans intermédiaires. C’est pour le chef de l’Etat, un moment d’écoute, de compassion, de consolation, mais aussi de vérité et de fermeté.



Sans langue de bois, les parents des victimes ont retracé les faits et exprimé leurs exigences, pour tourner la page sombre de ce drame, au président de la République, très attentif. Aucune des deux parties, ni le comité de gestion de crise de Sandana, n’a réfuté les dépositions faites à la très haute attention du président de la République, le général Mahamat Idriss Deby Itno.



L’occasion pour le chef de l’Etat d’appeler à la sagesse, mais aussi d’adresser un message de fermeté, avec la promesse de traquer et punir les coupables. « La retenue et la sagesse sont des voies royales pour accéder à la grandeur », s’est félicité le chef de l’Etat pour la sagesse dont ont fait preuve, les parents des victimes. A cette occasion, le chef de l’Etat a laissé parler son cœur, non sans fustiger les récupérations politiques faites au sujet des tueries de Sandana.