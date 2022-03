Tchad : le PCMT annonce un fonds initial de 2 millards FCFA en appui aux femmes rurales

Mahamat Idriss Deby a fait cette annonce au cours d'une cérémonie en l'honneur des femmes au Palais présidentiel, à l'occasion de la Journée internationale de la femme.



"Cette enveloppe dont les modalités de gestion sont à définir dans les brefs délais, sera soumise à l’exigence de la transparence et du résultat", a indiqué Mahamat Idriss Deby.



Pour lui, aucune autonomisation n’est possible sans des ressources financières appropriées. Ainsi, il a invité le gouvernement à créer un fonds de crédits pour appuyer les initiatives féminines. Ce fonds augmentera proportionnellement aux résultats qui en découleront.



"La battante femme rurale doit être l’alpha et l’oméga de notre action d’autonomisation et d’inclusion", a ajouté le président du CMT.



Ces annonces ont suscité un engouement parmi les 200 femmes réunies au Palais présidentiel à cette occasion.