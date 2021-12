Tchad : le PCMT aux côtés de ses frères d'armes au Kanem

La soirée sera animée notamment par des musiques militaires et des sketchs des élèves officiers de la 29ème promotion. Elle sera marquée par le discours du PCMT et du chef d’état-major général des armées.



« Il vous souviendra que c’est dans la province du Kanem que notre pays a été la cible d'une attaque de terroristes au cours de laquelle le défunt Maréchal du Tchad a été tué. Paix à son âme", a déclaré l'officier Mahamat Achakhir, président du comité d’organisation. Il a rendu hommage à tous les martyrs tombés dans la province du Kanem ainsi qu’à ceux en opération extérieure.



Après avoir fait observer une minute de silence en hommage au défunt Maréchal du Tchad, le général de brigade Tidjani Mahamat Seid a lu le discours du chef d'état-major général des armées, le général Abakar Abdelkrim Daoud. Il a évoqué une année délicate et a rappelé que le 11 avril 2021, une colonne de mercenaires lourdement armée a fait incursion sur le territoire à partir de la Libye.



"Face à ce péril, le Maréchal du Tchad a pris la tête des forces de défense et de sécurité afin de stopper cette avancée. Blessé le 19 avril 2021, il succomba le 20 avril 2021 à la suite de ses blessures. Le Maréchal du Tchad a payé de sa vie pour le pays", a affirmé le général de brigade Tidjani Mahamat Seid.



La célébration de la fête des armées au Kanem est "un signal fort pour tous les apatrides qui pensent conquérir le pouvoir par les armes", selon le général de brigade Tidjani Mahamat Seid. "Il n'y a plus de place pour le désordre", a-t-il prévenu.



Le gouverneur du Kanem, le général Ousmane Brahim Djouma, a annoncé un avancement d'un cran à tous les hommes de la force OPS de sa province. L'avancement a été accordé par le CEMGA.