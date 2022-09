Tchad : le PCMT demande au ministre Mahmoud Ali de se ressaisir après ses propos

Le président de la transition Mahamat Idriss Deby a demandé ce 14 septembre à son frère Mahmoud Seid, le jeune Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Entreprenariat de bien vouloir éviter les termes qui heurtent la sensibilité religieuse ou qui sont de nature à donner libre cours à des interprétations inopportunes en matière religieuse.



« L'usage de l'argument religieux doit être destiné à promouvoir tout ce qui fortifie dans notre pays et entre nous la paix, l'unité, la fraternité, l'égalité, la justice et l'humilité », indique le président de la transition.