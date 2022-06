Tchad : le PCMT donne jusqu'à dimanche pour nettoyer la zone de Kouri Bougoudi

« Tous les tchadiens et étrangers qui écument le site aurifère de Kouri-Bougoudi doivent quitter les lieux au plus tard ce dimanche 5 juin », a ordonné le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Deby, au cours d'une rencontre avec les chefs militaires du Tibesti.



Un camp militaire sera installé au milieu de Kouri 35, pour empêcher toute infiltration, a-t-il ajouté.



Une fois le déguerpissement de Kouri-Bougoudi effectif, les agents du Ministère des Mines viendront prendre possession des sites pour règlementer leur accès, mais cette fois-ci, uniquement aux tchadiens, indique la Présidence.



Le PCMT a décidé de camper sous une tente de fortune avec pour objectif de rétablir l’ordre, restaurer et faire respecter l’autorité de l’État, pour éviter tout autre heurt dans cette zone aurifère.