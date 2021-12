Tchad : le PCNT salue l’acte patriotique de ceux qui ont regagné le pays

Le Conseil national de transition (CNT) a clôturé ce 31 décembre sa session ordinaire 2021, à la veille de la nouvelle année. La cérémonie a eu lieu au Palais de la démocratie en présence notamment du premier ministre Pahimi Padacké Albert et de plusieurs membres du gouvernement.



Le président du CNT, Dr. Haroun Kabadi a prononcé un discours dans lequel il a salué l’engagement sans faille du président du Conseil militaire de transition (CMT) et du gouvernement dans la préparation du dialogue national inclusif.



MChaque tchadien et chaque tchadienne, où qu’il se trouve, a l’obligation d’apporter sa pierre à la réussite de ce rendez-vous historique », a-t-il déclaré.



« Il est de notre responsabilité individuelle et collective de mettre sur les rails un Tchad doté de nouvelles institutions républicaines », a affirmé le président du CNT.



Dr. Haroun Kabadi a souligné que l’adoption de l’amnistie vise à lever tous les obstacles juridiques permettant la participation des politico-militaires.



Il a qualifié d’acte patriotique le choix de plusieurs citoyens tchadiens de regagner le pays pour se mettre au service du pays. Dr. Haroun Kabadi encourage tous ceux qui hésitent encore à franchir le pas qui mènera à la réconciliation nationale et au dialogue.