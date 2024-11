Tchad : le PCRT forme la jeunesse en entrepreneuriat et montage de micro-projets

La plateforme la Pierre de contribution pour la refondation du Tchad (PCRT), en partenariat avec le Conseil National de la jeunesse du TCHAD (CNJT), organise vendredi 1er novembre à N'Djamena, une formation en entrepreneuriat et montage de micro-projets en faveur de la jeunesse.



C’est Abakar Dagaya, le président de CNJT, qui a lancé officiellement cette formation de 200 jeunes, qui se tient sous une thématique aux accents d’actualité : « investir dans la formation des jeunes pour un développement durable au Tchad ». Le coordonnateur de ladite plateforme, Radmane Batil Bechir, estime que cette thématique est porteuse car cela occupe une place prépondérante et apparaît comme un maillon non négligeable pour la jeunesse.



Le président du comité d'organisation, Kaïra Baké, estime que « l'entrepreneuriat en milieu jeune est une opportunité de bâtir des rêves et de forger un avenir brillant, non seulement pour nous-même, mais aussi pour nos communautés et notre pays ».