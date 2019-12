Tchad : le PDG d'Ethiopian Airlines s'est entretenu avec Idriss Déby

Le Président de la République Idriss Déby a reçu lundi matin en audience, le Président Directeur Général de la compagnie Ethiopian Airlines, Dewolde Gebremariam.



Le chef de l'Etat et son hôte ont échangé sur le développement du transport aérien, le transfert des compétences, l’augmentation des vols domestiques et internationaux de Tchadia Airlines, le développement des aéroports et installations aéroportuaires notamment de l’aéroport de Moundou qui va accueillir des avions cargo dans l’optique de l’exportation de la viande des abattoirs moderne de Moundou, et de la promotion du parc de Zakouma par Ethiopian Arilines qui dessert plusieurs pays et continents.



Le PDG d'Ethiopian Airlines a indiqué que le Tchad a des atouts certains dans le secteur du transport aérien. Il a rassuré les voyageurs que Tchadia Airlines offre ses meilleurs services, lesquels se résument en confort, sureté, sécurité et ponctualité.



Selon la Présidence, "faire de l’avion un moyen de désenclavement du Tchad et un moyen de déplacement accessible aux tchadiens est un vœu ardent du chef de l’Etat."



Le 25 novembre dernier, Idriss Déby a ordonné la réduction des taxes d’atterrissage des avions, dans l'espoir de faire baisser les prix des billets d'avion.