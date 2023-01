Tchad : le PDR reprend ses activités politiques avec l'objectif de participer pleinement à la vie politique

Selon le PDR, cette reprise permettra au parti de mettre en œuvre ses objectifs, d'accroître son implantation dans la capitale et dans toutes les régions du pays, et surtout de participer pleinement à la vie politique tchadienne. Le parti rappelle que le Tchad se dit pays démocratique, et qu'en conséquence, les valeurs de liberté d'opinions, d'associations et d'organisation doivent être garanties par le gouvernement.



Le PDR a également appelé le gouvernement et les autres partis politiques à respecter strictement les valeurs démocratiques, qui sont essentielles à la stabilité et à la paix durable du pays. Le parti a souligné que la seule façon de faire face efficacement aux divergences et de surmonter les difficultés est de faire appel au dialogue et à la participation politique.



Le PDR a également rappelé que la violence ne fait qu'engendrer davantage de violence, au détriment de la population tchadienne, qui a déjà connu de nombreuses souffrances. Il a souligné que la consolidation de la paix est une tâche qui requiert des efforts considérables de la part du gouvernement, de la société civile, des partis politiques et de la communauté internationale.



Enfin, le PDR a affirmé son attachement au processus de paix, au développement et à la cohésion nationale. Le Président du PDR, IZADINE AHMAT TIDJANI, a adressé ses meilleurs vœux pour 2023 à toute la population tchadienne et a remercié les cadres, les militants et les sympathisants qui ont continué à soutenir les valeurs du parti pendant ces moments difficiles.