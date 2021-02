Tchad : le PDRT/U offre trois véhicules pour faire campagne avec Idriss Deby

Le Parti pour la démocratie et la Réconciliation au Tchad (PRDT/U) annonce qu'il apporte son soutien pour la campagne du candidat Idriss Deby à la présidentielle d'avril 2021, dans une déclaration commune de ses membres.



Le secrétaire général du parti PDRT/U, Trankil Gouélé François, déclare qu'il est prévu une journée de réflexion pour débattre de la campagne.



"Notre parti PDRT/U est motivé à participer à toutes les échéances électorales prochaines sur la base des listes communes pour le triomphe de l'idéologie socialiste et son encrage dans la société", indique le secrétaire général du parti.



Il ajoute que ce soutien est nécessaire pour l'appui multiforme au processus électoral.



Le PDRT/U invite les tchadiens à l'amour de la patrie, et à s'accepter mutuellement pour que le Tchad d'aujourd'hui soit meilleur qu'hier.