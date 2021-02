Tchad : le PDSA soutient le candidat de la majorité pour la présidentielle

Le président national du Parti démocratique et socialiste pour l'alternance (PDSA), Malloum Yoboide Djiraki, a annoncé mercredi le soutien au candidat investi par le MPS pour la présidentielle, à l'occasion d'une session statutaire 2021 au Palais du 15 janvier, à N'Djamena.



"Nous faisons ce choix parce que l'infatigable patriote Idriss Deby Itno a fait ses preuves sur tous les terrains : politique, économique, social et sécuritaire. Il a bravé tous les dangers, tous les obstacles et toutes les menaces pour préserver le Tchad et au-delà toute la sous-région, de la division et de l'affaiblissement", a justifié Malloum Yoboide Djiraki.



Le président national du PDSA se dit optimiste d'une "victoire au premier tour" du candidat Idriss Deby Itno.