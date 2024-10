Tchad : le PEFAF remet officiellement des kits d'hygiène aux élèves bénéficiaires

Dans le cadre de la sensibilisation des filles sur l'hygiène menstruelle, le Projet d'Education des Filles et d'Alphabétisation des Femmes (PEFAF) a remis officiellement ce 29 octobre 2024 des kits d'hygiènes aux filles du lycée féminin d'Amriguebé, et celles du lycée d'enseignement technique et commercial de N’Djamena.



En effet, financé par le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), et mis en œuvre par le ministère de l'Education nationale et de la promotion civique, le projet PEFAF a pour objectif de promouvoir l'égalité et l'équité dans l'accès à l'éducation de qualité, pour les filles et à une alphabétisation fonctionnelle pour les femmes en vue de renforcer le capital humain du Tchad.



Ces kits d'hygiène sont composés essentiellement de cartons de savons de linge et de toilette, des cartons de pommade, des sous-vêtements, des paquets de garniture, des déodorants et des cartons d'eau de la javel.



Réceptionnant ce don, la responsable du lycée féminin bilingue d'Amriguebé, Mme Hassan née Fatimé Koutou a, au nom de l'inspecteur du 5ème arrondissement, exprimé sa gratitude au projet PEFAF, pour ce geste combien important. Elle souhaite que ces gestes soient continuels pour le bonheur de ces élèves issues des parents démunis. Elle a enfin rassuré les donateurs de la gestion rationnelle de ces kits. « Les élèves seront servis selon leurs besoins », a-t-elle affirmé.



Prenant la parole à son tour, la directrice du développement de l'éducation des filles et de la promotion du genre au ministère de l'Education, Mme Fatimé Gattibé Tabo, a profité de l'occasion pour réitérer ses remerciements à la Banque Africaine de Développement qui, à travers le projet PEFAF, ne cesse d'apporter son appui au ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique, précisément à la direction du Développement de l'éducation des filles et de la Promotion du genre.



Au niveau du lycée féminin d'Amriguebé, 374 filles du collège et du lycée bilingue, et 117 filles du collège et lycée section arabe, bénéficieront de ces kits d'hygiène. Au lycée technique commercial, 118 filles bénéficieront aussi de ces kits d'hygiène.



Mme Gattibé Tabo a rappelé que ces kits d'hygiène, mis à la disposition de ces filles, ne sont pas à des fins économiques, mais plutôt pour le manque ne soit un facteur de déscolarisations. Ces kits d'hygiène seront mis dans les services désignés, afin de permettre aux filles ayant leurs menstrues au sein de leurs écoles, de pouvoir se nettoyer et apprendre à utiliser les serviettes hygiéniques en toute sécurité.