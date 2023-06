Tchad : le PILC forme les leaders des 2 Mayo-Kebbi et de la Tandjilé sur la résolution 1325 à Kelo

L'objectif de cet atelier est de faciliter la compréhension de la résolution 1325 ainsi que du Plan d'action national du Tchad auprès des autorités locales, des femmes, des jeunes, des représentants du gouvernement local, des chefs traditionnels, religieux et des leaders de la société civile.



L'événement est mis en œuvre par le PILC, en collaboration avec le Groupe des femmes meneuses de la paix (GNWP) et le ministère du Genre et de la Solidarité nationale, avec le soutien financier et technique de la coopération suisse et de l'Espagne.



La cérémonie d'ouverture des travaux a été lancée par Didegomi Sabour, adjoint au maire de la ville de Kelo. Dans son discours, l'animateur principal du PILC, Djeramadji Florent, a souhaité la bienvenue aux participants et s'est excusé par avance pour les éventuelles imperfections. Le maire Didegomi Sabour a officiellement inauguré les activités de l'atelier et a encouragé les participants à suivre attentivement les connaissances qui leur seront transmises par les intervenants.



Avant la première présentation sur le concept de genre, un travail en atelier par province a été réalisé sur l'identification des conflits, leurs causes et conséquences, ainsi que sur le rôle des femmes dans la résolution des conflits.