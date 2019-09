Tchad : le PLD gonfle ses rangs et dénonce l’injustice sociale

Plusieurs centaines de militants de l'Ennedi Est, Ennedi Ouest et Wadi-Fira ont officialisé vendredi leur ralliement au Parti pour les libertés et le développement (PLD), au cour d'une cérémonie qui s'est déroulée au centre Al-Mouna à N'Djamena, en présence du secrétaire général du parti Mahamat Ahmad-Alhabo.



"Nous disons à tous ceux qui rejoignent, soyez les bienvenus au sein du grand parti rassembleur, parti véritablement national. Vous êtes égaux en droit et en devoir avec tous les autres militants du parti", a déclaré Mahamat Ahmad-Alhabo.



Le parti au pouvoir MPS et l’opposition démocratique ont signé l’accord du 13 aout 2007 qui énonçait les principes de l’organisation transparente d'élections en mettant en place un fichier électoral biométrique et l'assainissement de l’environnement politique. "La négociation et la signature de cet accord ont été conduits de bout en bout par l’ancien Secrétaire General du PLD, Ibni-Oumar Mahamat Saleh", a indiqué le n°1 du PLD.



Il a expliqué qu'en février 2008, "les rebelles tchadiens ont attaqué la ville de N’Djamena et mis en déroute l’armée de Deby. Ils ne se sont pas entendus sur la conduite des évènements et se sont retiré dans leur base arrière, au Soudan. Deby profita de l’occasion pour arrêter et faire disparaitre le secrétaire général du PLD. De 2008 à 2014, le PLD a suspendu toute participation aux élections, consacrant l’essentiel de ses activités à la recherche de la vérité sur le sort réservé à son secrétaire général Ibni Oumar Mahamat Saleh."



Le PLD exige "la restitution de la dépouille mortelle de ce grand homme à sa famille biologique pour qu’une sépulture digne de cette figure emblématique de la lutte démocratique du peuple tchadien soit érigée. Je voudrais poser une question à Deby."



"Si son pouvoir n’est ni de loin, ni de près impliqué dans la disparition d'Ibni Oumar, pourquoi le pouvoir n’a-il pas honoré la mémoire du grand homme ? Pourquoi aucune rue, aucun établissement public ne porte le nom de l’illustre mathématicien, premier tchadien ayant soutenu une thèse de doctorat dans plusieurs domaines, plusieurs fois ministres, ancien recteur de l’université de N’Djamena ? Pourquoi ? Encore pourquoi ?", s'interroge Mahamat Ahmad-Alhabo.