Tchad : le PM installe les membres de la Commission de dénonciation de coopération militaire avec la France

Le Premier ministre, chef du gouvernement, l’ambassadeur Allah-Maye Halina a installé officiellement les membres de la Commission chargée de la mise en œuvre de la dénonciation de l’Accord de Coopération militaire de la Convention et de ses annexes entre le Tchad et la France. La cérémonie s’est déroulée dans la salle de réunion de la primature du Tchad, ce jeudi 5 décembre 2024.



Créée par arrêté N°4382/PR/PM/2024 du 4 décembre 2024, cette Commission est composée de 21 membres dotée d’une mission hautement républicaine et patriotique qui se décline en quatre axes.



Premièrement, il s’agit de notifier officiellement la dénonciation de l’Accord de la Convention auprès des autorités françaises par voie diplomatique afin de garantir la transparence et le respect des protocoles internationaux.



Deuxièmement, il est question d’élaborer un plan de travail qui prévoit la cessation des obligations prévues par la Convention en veillant à ce que cette transition se fasse dans les conditions meilleures que possible.



Troisièmement, en termes de gestion des aspects juridiques, sécuritaires et logistiques, la commission doit identifier et gérer tout ce qui y est lié, afin d’assurer que le Tchad soit pleinement préparé et évité toute controverse.



Enfin, relativement avec les partenaires français, la Commission a la responsabilité de coordonner avec les autorités françaises pour garantir méthodiquement le respect des engagements bilatéraux préservant les relations futures sur les bases saines et équilibrées.



Selon le Premier ministre, chef du gouvernement, l’ambassadeur Allah-Maye Halina, les membres de cette équipe doivent constituer une architecture de défense. C’est pourquoi, il les a exhortés à redéfinir une nouvelle posture de coopération militaire en affirmant la pleine souveraineté du Tchad qui mérite une défense forte et indépendante capable de répondre aux défis qui se présentent.



Tout en attendant les conclusions de la réflexion de cette commission, dans un bref délai, le PM a insisté sur la promptitude de l’équipe afin d’aborder avec foi, patriotisme et détermination la mission pour tracer un nouveau chemin. La rhétorique étant terminée, dit-il, l’heure est à l’action.



Pour témoigner de la reconnaissance et de la confiance placer en l’équipe, le président de cette Commission, Abdéraman Koulamallah, par ailleurs ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l’étranger et de la Coopération internationale, porte-parole du gouvernement a, en retour exprimé de vive voix que l’engagement de l’équipe n’est pas à démontrer, mais elle reste sereine dans cette nouvelle mission et fera tout possible pour réussir.