Tchad : le PNP-PCIMA renforce les capacités de son personnel

Le Programme national de prévention et de prise en charge intégrée de la malnutrition (PNP-PCIMA) organise un atelier de renforcement des capacités techniques, en faveur de son personnel.



Cet atelier de deux jours, qui se tient à Bakara, permettra au personnel d'être renforcé en capacités techniques afin de prévenir et prendre normalement en charge les cas de malnutrition au Tchad.



Janserbé Faly, secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention a indiqué que cette formation permettra particulièrement de renforcer les capacités du personnel du PNP-PCIMA, dans la prise en charge intégrée de la malnutrition (UNS, UNA, UNT), le renforcement des capacités dans l'approche Wash in Nut, hygiène et assainissements.



Il s’agit par ailleurs de renforcer les capacités des agents sur les aspects préventifs de la malnutrition (lutte contre les carences en micronutriments), et de développer les capacités du personnel du PNP-PCIMA, dans la gestion du programme. Le coordonnateur du PNP-PCIMA, Dr Djimadoum Kimassoum, a exhorté tout le personnel à participer très activement à cet atelier afin qu'il soit une réussite.