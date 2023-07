Tchad : le PNUD encourage le développement durable des énergies renouvelables

L'objectif est de présenter un modèle énergétique efficace et économiquement abordable, de tester un large éventail de solutions en matière d'énergies renouvelables et d'établir une plateforme nationale permanente de mobilisation des ressources pour les énergies renouvelables.



La directrice régionale a exprimé la profonde gratitude du PNUD envers les membres du gouvernement, les autorités locales, les agences nationales, les parties prenantes et les partenaires pour leur engagement, leur accueil et leur participation à la mise en œuvre du projet. Elle a réaffirmé la disponibilité du PNUD à soutenir la mise en œuvre de l'approche énergétique nationale du Tchad. Elle a souligné les avantages de l'énergie propre pour le développement durable, en particulier dans le domaine de l'agriculture. Selon elle, la transition vers des sources d'énergie non fossiles contribue à la lutte contre le changement climatique et à la préservation de l'environnement et des ressources naturelles.



Ahunna Eziakonwa a souligné que le Tchad possède un énorme potentiel énergétique, notamment solaire, fossile et éolien, mais qu'il fait face à une grave pénurie d'énergie. Seulement 12 % de la population a accès à l'électricité, tandis que 83 % des ménages utilisent le bois pour la cuisson et le taux d'accès aux énergies renouvelables est estimé à 3 %. Avec un taux de croissance démographique annuel de 3,6 %, l'écart entre l'offre et les besoins énergétiques ne cesse de se creuser, malgré l'engagement politique fort d'accroître la contribution des énergies renouvelables pour faire face aux défis environnementaux actuels.



Le Tchad vise à atteindre un taux d'accès à l'électricité de 53 % d'ici à 2030, dont 20 % dans les zones rurales. La politique énergétique du gouvernement vise à libéraliser progressivement le secteur de l'énergie, mettant ainsi fin au monopole de la Société nationale d'électricité (SNE) et favorisant davantage les investissements privés.



Pour la directrice régionale, l'élément central du projet réside dans la diffusion de technologies basées sur des sources d'énergie endogènes à fort potentiel, telles que le rayonnement solaire et la biomasse, avec l'implication de promoteurs locaux identifiés par l'Acclab, ainsi que des entreprises spécialisées dans l'énergie solaire.