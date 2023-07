Tchad : le PNUD et l'ANVOL-T déploient 1000 jeunes volontaires nationaux

Le directeur général de l'ANVOL-T, Ismaël Mahamat Saleh, a souligné que le projet d'appui à l'autonomisation et à la participation des jeunes au développement socioéconomique du Tchad était réalisé en collaboration avec le PNUD Tchad. Il a ajouté que toutes ces réalisations démontrent que la jeunesse tchadienne reste une priorité pour le PNUD.



La cérémonie d'aujourd'hui marque la concrétisation d'un processus envisagé depuis un an. Sa mise en œuvre contribuera à réduire la pauvreté et à promouvoir l'emploi des jeunes, estime le directeur général de l'ANVOL-T. Il s'agit du deuxième déploiement de l'ANVOL-T depuis sa création. Ismaël Mahamat Saleh invite les partenaires à continuer de les soutenir pour finaliser les projets en cours. Il a également encouragé les volontaires à soutenir la transition en cours afin de préserver les acquis de la paix.



Le représentant résident a souligné que ce projet avait été lancé en novembre 2021 par la directrice régionale du PNUD. Il vise à renforcer les capacités des jeunes et à contribuer au développement socioéconomique de la jeunesse, ce qui est au cœur des préoccupations du PNUD. Il estime qu'il permettra de réduire le taux de chômage des jeunes à 30%, car ils représentent la richesse d'un pays.



Le ministre de la Jeunesse, Patalet Géo, a déclaré que cette belle initiative s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par le gouvernement du Tchad à travers le ministère de la Jeunesse. Selon lui, il s'agit d'un moyen d'aider les jeunes à acquérir les outils et les mécanismes nécessaires pour accéder à des opportunités d'emploi décentes, d'entrepreneuriat et de participation au développement socioéconomique et à la croissance inclusive au Tchad.



Présidant la cérémonie, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence, Gali Ngothé Gatta, s'est interrogé sur la prise de conscience du fait que d'ici 2030-2035, le Tchad sera un pays de jeunes. Pour lui, les 1000 jeunes formés et pris en charge par ce projet sont une manifestation de volonté, d'action, d'engagement et de résultats. Le ministre a souligné que le pays ne pourra pas avancer sans une véritable implication de la jeunesse, qui est un acteur à part entière de la vie socioéconomique du Tchad. La jeunesse a un impact dans tous les domaines, notamment l'éducation, la santé, le social et la culture.



Selon Gali Ngothé Gatta, elle est considérée comme la pierre angulaire sur laquelle l'État s'appuie dans sa marche en avant. Le volontariat est un instrument efficace pour contribuer au développement du pays et atteindre les objectifs fixés, a-t-il mentionné. Ce projet s'inscrit dans la volonté du gouvernement de lutter contre le chômage, car la jeunesse est confrontée au défi majeur de l'autonomisation. Les efforts et investissements de l'État se poursuivront et augmenteront pour le bien-être des jeunes. Étant donné que la fonction publique ne peut plus absorber tous les diplômés, des opportunités et des initiatives seront désormais créées pour favoriser l'insertion des jeunes, a expliqué le ministre. Il a invité les jeunes participants à promouvoir un sens de la génération, à respecter leur culture et à adopter un comportement approprié, à lutter contre l'exclusion sociale.