Tchad : le PNUD remet des recueils de textes juridiques au gouvernement en vue des élections

Le ministre secrétaire général du gouvernement en charge de la promotion du bilinguisme dans l'administration et des relations avec les grandes institutions, Haliki Choua Mahamat, a réceptionné les recueils de textes juridiques offerts par le programme de développement des Nations unies (PNUD) ce 31 mars 2023 dans la salle de réunion du ministère. L'objectif est de doter le gouvernement des outils juridiques nécessaires pour mener à bien sa mission, en particulier l'organisation future du référendum constitutionnel.



La représentante résidente du PNUD au Tchad, Binta Sané, a indiqué que ce recueil est une compilation du cadre légal des élections régissant les différentes phases des processus électoraux, en fonction de la typologie des élections. Elle a réaffirmé la disponibilité du PNUD à accompagner le gouvernement dans la réalisation des droits des citoyens en vue d'organiser des élections justes, transparentes, inclusives et conformes aux standards internationaux.



Après la réception des recueils, le ministre secrétaire général du gouvernement, Haliki Choua Mahamat, a rassuré la délégation du PNUD de la volonté du gouvernement à agir en faveur de la crédibilité, de la transparence et de la fiabilité de tout processus démocratique.