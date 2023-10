Tchad : le PRAPS-2 fournit 17 véhicules au ministère de l’Élevage et des Productions animales

Lors de son allocution, le coordonnateur de PRAPS-2, Yacoub Brahim Djouma, a souligné l'importance cruciale d'une structure de mise en œuvre moderne, performante et adaptée pour répondre aux attentes légitimes de nos populations en général, ainsi que des parties prenantes en particulier qui attendent un partenariat stratégique. Cette réalisation nécessite non seulement des ressources humaines de qualité, une réalité que nous observons aujourd'hui, mais aussi des moyens de travail adéquats et conséquents.



C'est dans cette optique que l'État tchadien et la Banque Mondiale, dans leur noble mission de réduction de la pauvreté, se sont engagés à créer des conditions de travail idoines pour les directions techniques responsables de la mise en œuvre des composantes du PRAPS-2 Tchad. Les véhicules que nous remettons au Ministère de l'Élevage résultent d'un don de la Banque Mondiale via le Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS-2 Tchad), entamé dès 2022 dans sa deuxième phase. En accord avec cette action de la Banque Mondiale, nous remettons aujourd'hui 17 véhicules 4x4, dont 13 sont destinés au ministère de l'Élevage et 4 à l'unité de coordination du projet, d'une valeur de 389 millions de FCFA.



De son côté, le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Abderahim Awat Atteib, a rappelé que les véhicules présents seront mis à disposition des 13 provinces couvertes par le PRAPS-2-TD et seront distribués à ceux qui les méritent. Le ministre a donné des instructions pour veiller à une utilisation judicieuse de ces véhicules dans les différentes provinces.