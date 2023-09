Tchad : le "Parcours Citoyen" démarre à Bongor pour inspirer la jeunesse

L'événement a bénéficié de la présence du secrétaire général de la Province du Mayo Kebbi Est, qui représentait le gouverneur, ainsi que du maire de la ville de Bongor, Djibetssou Mitalassou, qui a chaleureusement accueilli la foule nombreuse présente pour l'occasion.



Hinamari Pascal, le point focal de l'ONG-Réseau pour le Développement et le Leadership au Tchad, a expliqué que le projet "Parcours Citoyen" vise à inspirer et à mobiliser la jeunesse pour qu'elle prenne conscience de ses droits. Selon lui, il s'agit d'un projet d'envergure qui permettra à la jeunesse de s'affirmer et de jouer un rôle actif dans le développement de son pays.



Hissein Mahamat Ibrahim, le président de l'organisation porteuse du projet, a souligné que la promotion du développement au sein de la jeunesse est la vision de l'ONG-Réseau pour le Développement et le Leadership au Tchad. Il a également mis en avant l'importance de la consolidation de la paix dans la politique de son organisation, en insistant sur le rôle crucial que les jeunes ont à jouer dans le développement du pays.



Le secrétaire général de la Province du Mayo Kebbi Est, représentant le gouverneur, a salué le projet "Parcours Citoyen" comme l'accomplissement d'une vision de développement. Il a rappelé que les jeunes tchadiens travaillent souvent dans des conditions difficiles pour le bien de tous.



Djingar Gaspard a également apprécié le choix de sa province pour le lancement du projet, tout en expliquant que le parcours du citoyen vise à mobiliser et à impliquer la jeunesse dans la promotion de la paix dans le pays. Il a conclu en saluant la mobilisation exemplaire de la population pour cet événement.