Tchad : le "Parlement des jeunes", un nouveau "laboratoire de réflexion" pour construire le pays

Le président du Parlement des jeunes, Djamous Bichara Bechir, souligne que l'organisation de la jeunesse tchadienne se positionne comme un laboratoire de réflexion et une force de proposition pour la contribution citoyenne à la construction du pays.



Pour cela, cette organisation entend mobiliser et réunir toute la jeunesse du Tchad autour d'une même table pour "inventer ensemble le Tchad de demain et écrire son histoire avec des belles lettres de paix et d'harmonie nationale".



Compte tenu de la démographie constituée en majeure partie de la jeunesse, Djamous Bichara Bechir lance un message à la jeunesse afin de s'organiser et parler d'une seule voix. Pour lui, la jeunesse doit "s'unir en toute responsabilité afin de mieux accompagner le gouvernement et les autorités du pays dans la mise en place d'une gouvernance participative dont le jeune tchadien occupe une place de choix".



Par la voix de ses membres, le Parlement des jeunes du Tchad félicite toute la classe politique, la société civile et les partenaires sociaux et économiques du pays qui, épris d'amour pour le Tchad, jouent également leur rôle républicain par l'entretien du débat politique.



L’association a eu son autorisation de fonctionnement grâce au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat.