Tchad : le Premier ministre Saleh Kebzabo est à Mongo

Le Premier ministre Saleh Kebzabo et sa délégation sont arrivés le 14 décembre 2023 à Mongo, chef-lieu de la province du Guéra.



Ils ont été chaleureusement accueillis par le gouverneur de la province, Mahamat Togou Tchohimi, le maire de Mongo, Abdelmalik Abderamane Bechir, ainsi que par les autorités administratives, civiles et militaires, les responsables des partis politiques, des associations de jeunes et de femmes, et un grand nombre d'habitants de Mongo.



Une séance de travail a eu lieu au gouvernorat, réunissant le Premier ministre avec les autorités administratives, les anciens députés, les chefs traditionnels et religieux, les organisations de jeunesse et de femmes, la société civile et les membres de la coalition pour le Oui de la province.



Cette rencontre avait pour objectif de discuter de la situation socio-économique de la province et de donner des directives pour le bon fonctionnement de l'administration provinciale. Le gouverneur Mahamat Togou Tchohimi, dans son discours de bienvenue, a exprimé sa gratitude pour la visite du Premier ministre qui permet de mieux comprendre la réalité de la province du Guéra.



Le Premier ministre Saleh Kebzabo a dispensé des conseils relatifs au bon fonctionnement de l'administration provinciale, et a encouragé chacun à jouer son rôle pour que les élections atteignent leurs objectifs. Il a également exhorté la population à retirer massivement leurs cartes d'électeurs, et à voter le 17 décembre 2023.