Tchad : le Premier ministre au chevet des soldats blessés dans le Lac

De retour de son voyage privé en France, le Premier ministre, l'ambassadeur Allah-Maye Halina, a visité ce mardi 05 novembre 2024, les blessés de l'attaque terroriste du Lac, pris en charge au Complexe Hospitalo-universitaire La Renaissance de N'Djamena.



Lors de cette visite, le chef du gouvernement a exprimé sa profonde compassion envers les vaillants soldats et a apporté un message de réconfort à tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie.



Le Premier ministre a souligné l'importance du soutien aux forces armées et a réaffirmé l'engagement du gouvernement à protéger la population contre les menaces terroristes.



Il a également rencontré les familles des blessés pour leur apporter soutien et encouragement en ces moments difficiles.