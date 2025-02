Tchad : le Premier ministre dévoile la feuille de route du gouvernement devant les députés

Ce discours structurant marque une nouvelle phase dans la mise en œuvre du programme quinquennal du chef de l’État, Mahamat Idriss Déby Itno. Il repose sur douze chantiers majeurs destinés à renforcer la gouvernance, le développement économique et social, ainsi que la stabilité du pays.



Un engagement pour la paix et la sécurité

Le Premier ministre a réaffirmé l’engagement du gouvernement à renforcer la paix, la réconciliation nationale et la sécurité. Plusieurs initiatives seront mises en place, notamment :

- Le dialogue politique et social pour consolider la cohésion nationale. - La révision des accords militaires pour garantir une coopération sécuritaire efficace avec les partenaires étrangers.

- Le renforcement des forces de défense et de sécurité, avec une modernisation de leurs équipements et infrastructures. - La lutte contre le banditisme transfrontalier et le terrorisme dans la sous-région.



Réformes de l’État et gouvernance

Le gouvernement prévoit une transformation profonde de l’administration publique, avec pour principaux axes :

- La modernisation et la digitalisation des services publics pour une gestion plus transparente et efficace.

- L’application effective du bilinguisme dans l’administration.

- La lutte contre la corruption, avec des moyens accrus pour l’Autorité indépendante de lutte contre la corruption (AILC).

- Le renforcement de la décentralisation, avec un transfert progressif des compétences et des ressources aux collectivités locales.



Développement économique et infrastructures

Le gouvernement a détaillé plusieurs mesures pour diversifier l’économie et stimuler les investissements, notamment :

- Le renforcement de la stabilité budgétaire et une meilleure gestion des finances publiques.

- L’amélioration du climat des affaires, avec des incitations fiscales pour attirer les investisseurs.

- L’industrialisation de l’agriculture et de l’élevage, à travers des projets de modernisation et de soutien aux producteurs locaux.

- La construction et la réhabilitation de 7 000 km de routes sur l’ensemble du territoire.

- Le développement de l’énergie et de l’eau potable, avec plusieurs projets d’électrification et d’adduction d’eau.



Éducation, santé et protection sociale

Le gouvernement a également mis l’accent sur le renforcement des services sociaux de base, notamment :

- L’amélioration du système éducatif, avec la construction d’écoles, la formation des enseignants et la digitalisation de l’enseignement.

- L’accès universel aux soins de santé, avec la construction de nouveaux hôpitaux et la mise en place de la Couverture Santé Universelle (CSU).

- L’autonomisation des femmes et la lutte contre les violences basées sur le genre, avec l’application stricte de lois et la création de centres d’accompagnement pour les victimes.

- La prise en charge des réfugiés et des personnes vulnérables, à travers un Fonds de solidarité nationale.



Rayonnement international et diaspora

Le Tchad entend renforcer sa souveraineté et son positionnement diplomatique, notamment par :

- Une diplomatie proactive, axée sur la coopération régionale et internationale.

- La valorisation de la diaspora, en facilitant son engagement économique et technologique pour le développement du pays.

- La promotion du patrimoine culturel et touristique, avec des investissements dans les infrastructures culturelles et la réhabilitation des sites historiques.



Allah-Maye Halina a insisté sur l’importance d’une action gouvernementale fondée sur la transparence, la bonne gouvernance et la performance. Il a invité l’Assemblée nationale à accorder son vote de confiance pour la mise en œuvre effective de cette politique, soulignant que le développement du Tchad repose sur un engagement collectif de toutes les forces vives de la nation.