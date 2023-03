Tchad : le Premier ministre inspecte la digue détériorée du nord de Bongor

Le chef du gouvernement Saleh Kebzabo, à la tête d'une forte délégation ministérielle, est arrivé samedi dans la province du Mayo Kebbi Est. L'objectif est d'inspecter visuellement l'état de la dégradation de la digue du nord de Bongor, les dégâts causés par l'inondation en 2022 sur la population et la culture dans cette partie du Tchad.



La délégation ministérielle s'est d'abord rendue dans la sous-préfecture de Katao, dans le Mayo-Lemié, où elle a eu des échanges sur le terrain, avant de se diriger vers Bongor. Avant d'y arriver, elle a fait plusieurs escales à Moulsou, dans la sous-préfecture de Rigaza, puis à Loubargué et Bagaraye, dans la sous-préfecture de Bongor, pour se familiariser avec les dégâts causés par les inondations.



À Bongor, le Premier ministre Saleh Kebzabo a eu des échanges le soir avec les autorités et les acteurs de la société.