Tchad : le Premier ministre reçoit l’envoyé spécial du président gambien

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Allah-Maye Halina, a reçu en audience ce mardi 14 janvier 2025, l’envoyé spécial du président de la Gambie, et pésident du Forum des Opérateurs pour la Garantie de l’Émergence Économique en Afrique (FOGECA), Amadou Diagne, en visite de travail au Tchad.



M. Amadou Diagne est venu transmettre au Premier ministre tchadien, une invitation du président de la Gambie, M. Adama Barrow, adressée à son homologue tchadien, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno.



En reconnaissance des efforts croissants observés dans l'amélioration de son économie, la République du Tchad est honorée par cette invitation à participer du 31 janvier au 1er février 2025, au Forum des Opérateurs pour la Garantie de l’Émergence Économique en Afrique (FOGECA), à Banjul en Gambie.



La République Démocratique du Congo, la République du Congo-Brazaville et le Gabon sont également invités pour être présents aux côtés du Tchad à ce grand rendez-vous de l'économie africaine. Le Premier ministre a exprimé sa satisfaction et son ouverture à renforcer les liens de coopération entre le Tchad et la Gambie, notamment dans les domaines économiques et commerciaux.



Il a également salué les efforts de la Gambie dans la promotion de l’émergence économique en Afrique.