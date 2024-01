TCHAD Tchad : le Premier ministre rencontre le Syndicat des enseignants pour une reprise des cours

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 5 Janvier 2024





Dans sa ferme volonté de trouver des réponses urgentes à la crise que traverse le système éducatif tchadien, le Premier ministre, chef du gouvernement de Transition, Dr Succès Masra, a effectué le déplacement au siège du Syndicat des enseignants du Tchad (SET), sis au quartier Chagoua dans le 7ème arrondissement de la ville de N’Djamena, ce vendredi 05 janvier 2024.



Le chef du gouvernement est venu à la rencontre du SET à son siège, afin de réécouter les membres du Bureau Exécutif National, et de consolider la démarche de résolution de crise entreprise par le ministre de tutelle, Dr Ndolembai Sadé Njesada.



Cette grève des enseignants, il faut le rappeler, ôte le sommeil au Premier ministre, Dr Succès Masra, depuis sa nomination à la tête du gouvernement de Transition, le 1er janvier 2024. « Les enfants doivent reprendre le chemin de l'école parce que leur place y est », a-t-il insisté lors de sa prise de fonctions.



« Les enfants doivent reprendre le chemin de l'école parce que leur place y est », a-t-il insisté lors de sa prise de fonctions. Un délai de 100 jours a été demandé au syndicat par le chef du gouvernement, pour réunir tous les éléments afin d'apporter des réponses définitives à cette crise. Il s'engage par ailleurs à consacrer ses weekends à donner des cours de rattrapage aux enfants de la République, après la reprise qu'il souhaite très rapide.



« C'est cela mon engagement citoyen et celui de tous les membres de mon gouvernement », a-t-il martelé. Les échanges ont été fructueux et porteurs d'espoir à entendre le secrétaire général national du SET, Mbairis Ngartoide Blaise. Un cadeau symbolique a été remis au Premier ministre par le syndicat, afin d'encourager sa détermination pour le retour des enfants à l'école.



Un cadeau symbolique a été remis au Premier ministre par le syndicat, afin d'encourager sa détermination pour le retour des enfants à l'école.







