Tchad : le Procureur de la République de Pala se prononce sur le cas de viol sur une fillette

Le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pala, Mahamat Abdou Issa rassure la population des poursuites judiciaires contre le présumé chef d’accusation du cas de viol sur une fillette de 06 ans.



En effet, dans la nuit du 07 au 08 novembre 2024, une fillette âgée d’environ 06 ans, a été violée par un agent de la Garde nationale et nomade du Tchad à Kolmaye, dans le département de Nanaye, province du Mayo Kebbi Ouest.



Ainsi donc, à travers un communiqué de presse portant le numéro 130/CAM/PGMT/TGIP/PIP/2024, rendu public ce mercredi 20 novembre 2024, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pala, Mahamat Adou Issa souligne que cette affaire de viol a fait les choux gras de certains médias en ligne, et les commentaires sont allés dans tous les sens.



Une telle infraction ne saurait rester impunie par le parquet de Pala, lorsque toutes les preuves sont rassemblées, rassure Mahamat Adou Issa. Par la même occasion, le Procureur informe qu’un élément de la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT), en poste à Kolmaye dans le département de Nanaye, avait été placé sous mandat de dépôt.



Toujours selon le communiqué de presse, il est important de rappeler que l’infraction poursuivie est punie par les articles 349 et suivants du Code pénal, et qu’une information judiciaire avait été déjà ouverte contre le présumé auteur de viol sur mineure.



Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pala, Mahamat Adou Issa rassure ainsi l’ensemble des citoyens que le juge d’instruction instruira tant à charge qu’à décharge, et élucidera les circonstances dans lesquelles cette atteinte sexuelle avait été commise.



Enfin, le communiqué précise qu’une fois que l’information aura suffisamment avancée, le parquet jugera de l’opportunité de communiquer davantage sur l’état de la procédure. Le communiqué de presse porte la signature de Mahamat Adou Issa, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pala.