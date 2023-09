Tchad : le Programme national d'appui aux communes priorise le marketing territorial

N'Djamena - Une cérémonie de lancement d'un atelier de formation en marketing territorial au profit des communes pilotes du Programme National d'Appui aux Communes du Tchad (PNACT) a eu lieu ce 6 septembre 2023.



Dans son discours d'ouverture, le coordinateur du PNACT, Gongdo Noël, a rappelé les principales conclusions des études qui ont mis en évidence la relative pauvreté de nos villes, le manque d'infrastructures urbaines, la faiblesse de l'offre des services municipaux et les besoins considérables de la population.



L'objectif de cet atelier est de renforcer les capacités des communes pilotes pour la mise en œuvre des actions prioritaires du PNACT, d'échanger des bonnes pratiques et de créer une dynamique de coopération décentralisée. Il convient de noter que les liens existants sont actuellement faibles, et il est impératif de les renouveler et de les entretenir pour contribuer au développement durable de nos territoires.



Ces enseignements permettront aux acteurs clés du processus de jouer un rôle essentiel dans la promotion de l'attractivité territoriale, au service du développement économique, social, culturel et environnemental de leurs communes respectives. Cette formation représente une opportunité précieuse pour sensibiliser les acteurs territoriaux à ce concept.