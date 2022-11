Tchad : le Qatar recommande d'éviter l'escalade et de faire preuve d'un maximum de retenue

Le Qatar, par la voix du ministère des Affaires étrangères, a souligné qu'elle suit avec une grande préoccupation les développements actuels au Tchad.



Le ministère a exprimé l'espoir de l'État du Qatar que toutes les parties poursuivraient le dialogue comme moyen de surmonter les différences, et son aspiration à préserver les acquis de l'accord de paix de Doha au Tchad, afin de réaliser les aspirations du peuple tchadien à la paix, au développement et la prospérité.



Le ministère qatari des Affaires étrangères a souligné l'entière volonté de Doha d'établir la sécurité et la stabilité au Tchad.



Selon Pr. Sébastien Touzé, membre du Comité contre la torture des Nations Unies, « les chiffres sont particulièrement édifiants à la suite des manifestations du 20 octobre : entre 50 et 150 personnes auraient été tuées ; entre 150 et 184 personnes seraient disparues ; environ 1369 personnes auraient fait l’objet d’une arrestation ; entre 600 à 1100 auraient été déportées à la prison de haute sécurité de Koro Toro. »