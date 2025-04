Tchad : le RAJAT au chevet des malades de l’hôpital provincial de Sarh

Le Réseau des Anciens Jécistes d’Afrique au Tchad (RAJAT) a fait preuve de solidarité en apportant ce 15 avril 2025, une aide composée de vivres et de non-vivres aux patients de l’hôpital provincial de Sarh. Cette action humanitaire, menée en pleine période de carême chrétien, vise à soutenir les personnes démunies et vulnérables.



Le représentant de l’hôpital provincial, Ndjenguinabé Jackson, a salué ce geste qu’il qualifie de "venu du cœur", surtout à l'approche de la saison des pluies qui s’annonce difficile pour de nombreux patients. Il a exprimé sa gratitude envers les membres du RAJAT, pour leur engagement social.



De son côté, le coordinateur diocésain du RAJAT de Sarh, Djerayom Donatien, a souligné que cette initiative n’est pas une première. « Nous avons déjà mené des actions similaires en faveur des détenus, toujours avec le souci d’accompagner ceux qui en ont le plus besoin », a-t-il déclaré.



Les dons étaient constitués notamment de savons, de détergents, de sucre, et des produits essentiels pour améliorer le quotidien des malades hospitalisés. Par ce geste, le RAJAT réaffirme son engagement à œuvrer pour le bien-être des populations défavorisées, à travers le pays.