Tchad : le REFLAT met en garde tous ceux qui veulent « compromettre la stabilité et la paix »

Les membres du Réseau des femmes leaders (REFLAT), et de 10 associations de la société civile, ont fait un point de presse ce 26 octobre à la Maison nationale de la femme, relatif aux évènements meurtriers du 20 octobre 2022 qui ont endeuillé de nombreuses familles.



La présidente de REFLAT, Mariam Djimet Ibet, présente ses condoléances aux familles endeuillées et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement d'union nationale a demandé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière et afin que justice soit rendue, constate le REFLAT qui condamne toute tentative de déstabilisation des institutions.



Mariam Djimet Ibet met en garde tous ceux qui veulent compromettre la stabilité, la paix et le vivre-ensemble. Le REFLAT apporte son soutien au président de la transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno, au gouvernement d'union nationale, ainsi qu'à toutes les institutions issues du Dialogue national inclusif et souverain.



L'organisation invite l'Union africaine (UA) à plus d'objectivité dans les prises de positions, et lui demande d'éviter des condamnations hâtives contraires à ses principes. Elle salue la décision de la conférence des dirigeants de la CEEAC d'intervenir pour faciliter le processus de transition au Tchad.



Le REFELAT et les autres associations de la société civile demandent aux Tchadiens et Tchadiennes, de ne pas « céder aux tentatives des déstabilisations orchestrées par les ennemis de la paix ».